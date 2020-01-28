'Ortak Afet Hattı' nedir, nasıl işleyecek? 'Ortak Afet Hattı'nı vatandaşlar nasıl kullanacak?

Sık sık yaşanan depremler sonrasında ortak afet hattı kurulmasına karar verildi. Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık hattın işleyişini ve kullanım sürecini A Haber’e anlattı.

3 OPERATÖR ORTAK BİR HAT OLUŞTURACAK

Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık: "Baz istasyonlarında 2 ve 3G dediğimiz bir teknoloji var bu baz istasyonları aracılığıyla sesli aramalar gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsak Silivri depreminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bir açıklaması olmuştu; " 3 operatör otak bir şekilde bir hat oluşturacak ve bunun üzerinden iletişim sağlanacak" demişti. Dün de yapılan açıklama da bu ortak hattın kurulmasına karar verildiği açıklandı. Bu model Japonya'da uygulanan bir modeldir. Bir doğal afet esnasında sistem kapanıyor ve bütün GSM operatörleri ortak bir sisteme giriyor. Afet sırasında bu sisteme ulaşıyoruz ve önümüze iki tane seçenek geliyor burada da mesaj al ya da mesaj bırak seçenekleri oluşuyor. Bu şekilde karşımızdaki ile iletişime geçiyoruz. Buna ek olarak iletişimi doğru bir şekilde sağlayabilmek için afet çantalarımızda da mutlaka bir güç ünitesi, radyo ve kulaklık bulundurmamız gerekir." şeklinde belirtti.