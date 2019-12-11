Ortaylı´dan Celal Şengör´e sert gönderme: İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisinin Osmanlı İmparatorluğu´nun bir çocuğu olduğunu belirterek ´İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur´ dedi. Ortaylı´nın sözleri, ´En cahil Türkler Müslüman Türklerdir´ açıklamaları üzerinden Osmanlı Devleti´ne hadsizce hakaret eden Celal Şengör´e tepki olarak yorumlandı.