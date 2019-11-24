Ardahan Bağımsız milletvekili ve CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz, dün katıldığı canlı yayında, “Kılıçdaroğlu'na CHP’deki bu FETÖ yapılanmasını temizlemesini söyledim" dedi. Yılmaz, "Genel başkan yardımcısıyken altı ay YPG’ye terör örgütü dedirtemedim" diye konuştu.