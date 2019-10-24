Park olan yeşil alan ihaleyle satılacaktı

Güvenlik önlemlerinin alındığı bu alanda ilginç bir ihale yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve resmi statüsü geçtiğimiz hafta yeşil alan ilan edilen arazi satışa çıkarıldı. Beşiktaş Dikilitaş'taki 6500 metrekarelik bu alan yaklaşık 145 milyon liralık muhammen bedelle satışa çıkarıldı.