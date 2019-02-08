Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"Patates soğan spekülasyonu..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gıda fiyatlarını yükselterek haksız kazanç sağlayanlar konusun da değinerek "Nice saldırılarda bulundular. Şimdi de kalkmışlar yok patatesti, yok soğandı... Biz bunu düzeltiriz. Tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata bu ürünleri getiririz. İstanbul'da görece geldiğimde fırıncılar bunu yapmıştı. Şehrin belli bölgelerine 3 tane ekmek fabrikası kurduk ve fiyatları da bir anda düşürdük" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
"Patates soğan spekülasyonu..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN