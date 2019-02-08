"Patates soğan spekülasyonu..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gıda fiyatlarını yükselterek haksız kazanç sağlayanlar konusun da değinerek "Nice saldırılarda bulundular. Şimdi de kalkmışlar yok patatesti, yok soğandı... Biz bunu düzeltiriz. Tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata bu ürünleri getiririz. İstanbul'da görece geldiğimde fırıncılar bunu yapmıştı. Şehrin belli bölgelerine 3 tane ekmek fabrikası kurduk ve fiyatları da bir anda düşürdük" dedi.