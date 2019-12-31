PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı
ŞAnlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı 31.12.2019 | 14:28
02:13
05:34
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
01:42
İstanbul'da yılbaşı alarmı! İstanbul'da bu yollar 2020 yılbaşında kapalı! 31.12.2019 | 11:59
00:49
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı 31.12.2019 | 11:09
01:28
İBB'den Kanal İstanbul için algı operasyonu! 31.12.2019 | 10:59
02:59
00:51
Milletimiz sahip çıktı... Yerli otomobile sipariş yağıyor! 31.12.2019 | 09:16
15:38
Libya tezkeresinin önemi nedir? 31.12.2019 | 08:37
08:17
Kanal projeleri hangi ülkeye ne kazandırdı? 31.12.2019 | 00:56
01:48
"Kaza riskinin azalması için Kanal İstanbul şart!" 31.12.2019 | 00:55
15:38
Libya tezkeresinin önemi nedir? 30.12.2019 | 20:12
16:07
Başkan Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan ortak açıklama 30.12.2019 | 20:14
02:43
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası 30.12.2019 | 20:13
02:09
Kılıçdaroğlu'nun tezkere turu... 30.12.2019 | 17:11
06:18
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı! 30.12.2019 | 16:38
03:23
24:05