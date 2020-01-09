PKK sözde yöneticisi Esme Erat öldürüldü!

PKK kadın yöneticisi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonuyla öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması baş kordinasyonun 2 numaralı yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi.