PKK'lı teröristlerin tehdit ettiği Seçil Öğretmen'e destek çığ gibi büyüyor! #SeçilÖğretmen yalnız değildir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda minik öğrencileriyle birlikte; Türk bayrakları eşliğinde gösteri hazırlayan Öğretmen Seçil Yıldız'ı PKK/YPG'li teröristler ve hedef göstererek tehdit etti. Sosyal medyada videosu paylaşılarak Seçil Öğretmen'in tehdit edilmesinden sonra PKK/YPG'li teröristlere ve terör yandaşlarına tepki çığ gibi büyüdü. #SeçilÖğretmen yalnız değildir etiketi ile yapılan paylaşımlar kısa yüz binleri aştı