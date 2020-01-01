PKK'nın 24 yıldır hafızalardan silinmeyen katliamı: Hamzalı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde 24 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen iki saldırıda katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişinin ailelerinin acısı dinmedi.
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