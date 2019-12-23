PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı

Terör örgütü PKK'nın bombalı eylem düzenleyeceği şehirlere patlayıcıları götürdüğü tespit edilen işbirlikçi ağı çökertildi. Diyarbakır'da yüklü miktarda patlayıcıların ele geçirildiği iki operasyonda yakalanıp tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E.'nin, 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen iki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinden İstanbul'a götürdükleri ortaya çıktı.