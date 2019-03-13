PKK’ya ait sığınaklar böyle imha edildi!

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Siirt'in Eruh ilçesi Şeyh Ömer Dağı kırsalı Jandarma sorumluluk alanında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019-13 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4,5 kilogram C4 patlayıcı, bir adet anti tank roketatar mühimmatı, bir adet anti personel roketatar mühimmatı, 3 adet sevk roketatar sevk fişeği, bir adet EYP şırınga düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat gübre 2 adet 10'lu pil bloğu, bir adet akü, 2 adet flaş bellek, 10 litre mazot, 5 adet büyük tüp, bir adet küçük tüp, 26 adet büyük pil, bir adet radyo, bir adet video oynatıcı, bir adet şemsiye 2 kutu silah bakım yağı, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler imha edilmiştir" denildi.