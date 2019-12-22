PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe
Irak’ın kuzeyinde başarı ile icara edilen Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait iki adet sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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