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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Türkiye hiçbir zaman terör örgütüne teslim olmayacağını tüm dünyaya duyurmuştur

YPG'nin hakimiyetindeki bölgeden yoğun dumanlar geliyor. Türk jetlerinin sınır hattında uçmaya başladığı ifade edildi. Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Reuters'ın geçtiği son habere göre, F-16'lar YPG/PKK'ya ait mühimmat depoları vuruldu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Türkiye hiçbir zaman terör örgütüne teslim olmayacağını tüm dünyaya duyurmuştur" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Türkiye hiçbir zaman terör örgütüne teslim olmayacağını tüm dünyaya duyurmuştur
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