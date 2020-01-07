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Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yerli uçak ve otomobil projelerini anlattığı TBMM'deki unutulmaz konuşması!

07.01.2020 | 10:24

Eski Başbakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın TBMM kürsüsünde muhalefetin, yerli otomobil, tank, motor ve uçak projeleri ile alay etmesi üzerine yaptığı unutulmaz konuşmada; bakın o zamanın muhalefetine nasıl ders vermişti...

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