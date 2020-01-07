Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yerli uçak ve otomobil projelerini anlattığı TBMM'deki unutulmaz konuşması!
Eski Başbakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın TBMM kürsüsünde muhalefetin, yerli otomobil, tank, motor ve uçak projeleri ile alay etmesi üzerine yaptığı unutulmaz konuşmada; bakın o zamanın muhalefetine nasıl ders vermişti...
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