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Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması "Çalışmalar yaptıkça tehlikeyi..."

25.01.2020 | 10:29

Elazığ dün 20:55 sularında 6.8 depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 6 km altında gerçekleşti. Trabzon'dan, Hatay’a, Irak'tan Suriye'ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre Elazığ’da 16,Malatya’da 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 1030’a ulaştı. YTÜ Geoteknik Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ depremine ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN %100'Ü DEPREM BÖLGESİ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Türkiye'de 485 tane 5'den büyük deprem oluşturabilecek kırık var. Biz sismik boşluk nerelerde ölçüyoruz ve biliyoruz. Buna bağlı olarak sismik boşluk olan yerlerde diyoruz ki potansiyel olarak buralarda kırılma olacak. Sivrice depreminden sonra buranın potansiyel olarak daha büyük bir deprem oluşturacağını söylemiştim. Bu depremi biliyoruz anlamında değil veriler doğrultusunda bilimsel sezgilerle belirtiyorum. Marmara içinde aynı şeyi söylüyoruz. 1999'dan sonra 30 yılın içerisinde 7'den büyük bir deprem meydana gelebilir denildi. Yalova ile Silivri arasında bir yerin kırılacağını zaten söylüyoruz. En küçük kırıkta 40 km kırılsa 7.2 büyüklüğü meydana gelecek. Birinin çıkıp yer bilimciler yalan söylüyor, Marmara'da deprem olamayacak demesini beklemek bir hayal. Türkiye'nin şöyle bir şansı var medeniyetler ülkesi olduğu için gerçekleşen depremler hep kaydedilmiş dolayısıyla biz tehlikemizi eskiden daha iyi tanıyoruz. Bizler çalıştıkça tehlikeyi daha iyi tanımaya başladık. Bilim meşakkatli bir dal, yatırım yapmanız gerekiyor. Benim en rahatsız olduğum cümlelerden bir tanesi Türkiye'nin %92 si deprem bölgesi ve herkes kendini %8'lik kısma koyuyor ben böyle söylemiyorum. Türkiye'nin %100'ü deprem bölgesi. Çünkü depremden hasar görmek için altınızdan fay geçmesi gerekmiyor. Uzak etki dediğimiz durumla binanız ve zemininiz iyi değilse çok uzaklarda ki depremlerden etkilenirsiniz." şeklinde değerlendirdi.

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