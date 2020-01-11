Prof.Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki depremi değerlendirdi
Marmara Denizi merkez üslü,16.2 derinliğinde meydana gelen deprem gözleri yeniden deprem konusuna çevirdi. Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında depremle ilgili merak edilen konuları haritalar eşliğinde değerlendirdi
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