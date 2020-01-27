Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma
Emniyet birimleri, 50 şüphelinin Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi. Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:03
Depremde can kaybı 40'a yükseldi 27.01.2020 | 15:20
00:56
02:30
07:38
Deprem sigortası neden önemli? 27.01.2020 | 14:36
02:00
01:37
01:30
Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma 27.01.2020 | 14:21
05:25
"Deprem vergileri ile kentsel dönüşüme 35 Milyar TL harcandı" 27.01.2020 | 12:25
02:08
03:30
02:19
08:01
04:46
20:54
04:59
İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı 27.01.2020 | 11:06
00:56
Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar 27.01.2020 | 10:56
06:27
Reel Kesim Güven Endeksi, 0,5 puan artarak 104,1 oldu 27.01.2020 | 10:13
03:35
02:44
10:30
Elazığ'da deprem bölgesinden son gelişmeler... (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 09:18