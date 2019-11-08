PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PYD elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın telefon açıp teşekkür ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bize teslim edin' dediği PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in, yıllar önce örgütün Kandil kampında azılı teröristlerden Duran Kalkan, Bahoz Erdal ve Sufi Nurettin gibi PKK’nın önde gelen isimleriyle bir mağarada çekilen 2 yeni fotoğrafı daha ortaya çıktı. Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde en üst düzeydeki teröristlerin olduğu 4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan PYD elebaşı, örgüt içinde ‘Şahin Cilo’ kod adıyla da anılıyor.