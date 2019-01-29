Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesine ilişkin önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş'i ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak; bugünlere yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor." dedi.