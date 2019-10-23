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Rasulayn'daki sözde PYD merkezine ay yıldızlı bayrağımız ve Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

23.10.2019 | 16:22

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Resulayn'da hayat normale dönüyor. Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

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