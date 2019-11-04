Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasını, Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek hastaneye tedavisine başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı."

Kanser hastasının ailesi, Türk askerine şükranlarını bildirdi.