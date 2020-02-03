Web TV Türkiye Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi

Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi

Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi
03.02.2020 | 17:35

Rejim güçlerinin İdlib’de düzenlediği saldırı sonucu 6 askerimiz şehit oldu. İdlib’de bundan sonra yaşanması muhtemel süreci, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkan Yardımcısı Erol Başaran Bural ve Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ergenekon Savrun A Haber’e değerlendirdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkan Yardımcısı Erol Başaran Bural sürece ilişkin şunları kaydetti: "Geçtiğimiz seneden bu yana kadar sadece 1500 sivil hayatını kaybetti. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu da uluslararası toplum bir türlü sonlandıramıyor ve bu duruma sürekli sessiz kalıyor. Son gelinen aşamada da Suriye rejim ordusunun ve Rusya'nın hava desteğiyle ilerlemesi ile şehit olan askerlerimizin olmasıyla sonuçlandı. Bundan sonra bizi daha kırılgan bir dönem bekliyor. Türkiye sükunetini koruyarak bunun üstesinden gelecektir." dedi.

Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ergenekon Savrun ise Rusya Savunma Bakanı açıklamasına yönelik şu açıklamalarda bulundu: "Kuzey Irak'tan başlayan ve bugün Suriye'nin parçalanmasına doğru giden bir ortam yaratılıyor ve burada terör devleti kurulmak isteniyor. Burada Türkiye'ye bir mesaj var, Türkiye yalnızlaştırılmak isteniyor ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür ve güçlüdür, bunun da üstesinden de gelecektir." ifadesinde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video 01:33
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video 03.02.2020 | 17:52
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 11:32
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 03.02.2020 | 17:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında İblid'deki hain saldırı hakkında açıklama |Video 23:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında İblid'deki hain saldırı hakkında açıklama |Video 03.02.2020 | 17:30
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık | Video 12:11
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" | Video 03.02.2020 | 15:37
Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar 01:37
Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar 03.02.2020 | 13:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video 00:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video 03.02.2020 | 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından resmi törenle karşılandı 07:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından resmi törenle karşılandı 03.02.2020 | 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da 03.02.2020 | 12:09
İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? | Video 07:18
İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? | Video 03.02.2020 | 11:55
AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama 08:08
AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama 03.02.2020 | 11:50
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı 05:42
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı 03.02.2020 | 11:02
Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket... Türk bayrağını temizledi öperek alnına koydu |Video 00:53
Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket... Türk bayrağını temizledi öperek alnına koydu |Video 03.02.2020 | 10:25
Koronavirüs biyolojik savaş mı? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, neden durdurulamıyor? | Video 23:47
Koronavirüs biyolojik savaş mı? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, neden durdurulamıyor? | Video 03.02.2020 | 10:27
Mehmetçik Suriye rejim güçlerinin kalleş saldırısına böyle cevap verdi |Video 02:05
Mehmetçik Suriye rejim güçlerinin kalleş saldırısına böyle cevap verdi |Video 03.02.2020 | 10:19
TSK, 4 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırıya böyle cevap verdi | Video 00:29
TSK, 4 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırıya böyle cevap verdi | Video 03.02.2020 | 10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin açıklamalar |Video 3 Şubat 2020 Pazartesi 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin açıklamalar |Video (3 Şubat 2020 Pazartesi) 03.02.2020 | 09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan 30-35 kişi etkisiz hale getirildi. 40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "30-35 kişi etkisiz hale getirildi. 40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında" 03.02.2020 | 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya tepki Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle şu anda vermiş durumda 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya tepki "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle şu anda vermiş durumda" 03.02.2020 | 09:44
İblid'de rejim güçlerinden Mehmetçiğe kalleş saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı! 07:05
İblid'de rejim güçlerinden Mehmetçiğe kalleş saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı! 03.02.2020 | 09:19
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İblid'deki hain saldırı ile ilgili açıklama |Video 02:10
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İblid'deki hain saldırı ile ilgili açıklama |Video 03.02.2020 | 09:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN