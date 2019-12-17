Rekabet Kurumu'ndan yeni açıklama: "Google diğer ülkelerdeki gibi yükümlülüklerini yerine getirmeli"
Son birkaç gündür Google hakkındaki gelişme gündeme damga vurdu. Rekabet Kurumu'nun Google'a haksız rekabet dolayısıyla ceza kesmesinden sonra, Google konu hakkında açıklama yapmış ve uzlaşma olmaması durumunda Türkiye'de sunulacak yeni Android cihazlarda Google uygulamalarının olmayacağını belirtmişti. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Rekabet Kurumu'ndan bir açıklama geldi.
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