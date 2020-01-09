Resulayn şehitlerine veda! Şehit 4 asker için Şanlıurfa'da tören yapılıyor
Şehit 4 asker için ilk tören Şanlıurfa'da yapılıyor. Törene şehit yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehitler son yolculuğuna uğurlanmak için memleketlerine uğurlanacak
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