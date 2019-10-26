Resulayn’a askeri takviye
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
Resulayn’a askeri takviye 26.10.2019 | 18:18
01:39
Mehmetçiğe bir selam da ormancılardan 26.10.2019 | 18:18
28:20
Başkan Erdoğan Tarihi Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuştu 26.10.2019 | 15:31
11:15
Fenerbahçe’den Başkan Erdoğan’a özel “Bir Büyük Fenerbahçeli” klibi 26.10.2019 | 14:59
32:09
Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas'tan ortak açıklamalar 26.10.2019 | 14:56
03:54
Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 26.10.2019 | 14:45
03:21
02:50
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD'ye çok sert 'Mazlum Kobani' tepkisi 26.10.2019 | 14:06
11:50
01:03
Hulusi Akar: "Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristler var" 26.10.2019 | 10:10
03:28
HDP önündeki babadan kızına çağrı: "Fırsat buldun mu kaç gel!" 25.10.2019 | 21:19
02:07
04:21
01:48
ATM’den para çekmek için beklerken silahlı saldırıda yaralandı 25.10.2019 | 18:19
05:52
Emine Erdoğan 6'ncı Sosyal Fayda Zirvesi'ne katıldı 25.10.2019 | 18:19
00:46
Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı 25.10.2019 | 18:19
01:40
Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selamı 25.10.2019 | 18:19
04:10
04:23
01:22
Van'da etkisiz hale getirilen teröristler hakkında flaş detay! 25.10.2019 | 15:43