Rüşvet skandalını ifşa eden Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün: Bana "abinin gönlünü yap" dediler
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün'ün kardeşi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün yaşananları canlı yayında anlattı. Sibel Aygün, "İki meclis üyesi "bana abinin gönlünü yap" dedi. Arabayla giderken CHP'li 2 meclis üyesi "3,000,000 veya 5,000,000 verseniz de olur" dediler ama Mansur Yavaş kabul etmedi." ifadelerini kullandı.
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