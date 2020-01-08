Rusya Devlet Başkanı Putin, coşkulu karşılamaya bakın nasıl cevap verdi
TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açılıyor. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin beraber kürsüye geldi! İki liderin kürsüye gelmeleri ile beraber başlayan coşkulu kutlamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bakın nasıl selamladı.
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