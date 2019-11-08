Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesine başladı
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
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