Rusya’da diplomasını alan 88 nükleer enerji mühendisi, Akkuyu’da istihdam edildi

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında nükleer enerji alanında yapılan işbirliğinin ardından, Rusya'da eğitim gören nükleer enerji mühendisleri Akkuyu NGS'de çalışmaya başladılar. 2018 yılında 35, 2019 yılında da 53 Türk öğrenci, Rusya Yükseköğretim Diploması almaya başararak nükleer enerji mühendisi unvanı aldı. Diplomalarını alan ve Akkuyu Nükleer A.Ş'de çalışmaya başlayan uzmanlardan bazıları, Rusya'daki nükleer tesislerde uygulamalı eğitimlerine başladılar.



Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nde 6,5 yıl boyunca eğitim alan Türk öğrencilerden Anıl Memiş de, zorlu eğitim sürecini tamamlayarak mezun olan 5 arkadaşı ile Leningrad Nükleer Santrali'nde staja başladı. Memiş, görev yapacağı Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.





Zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorlar

Memiş, Rusya serüveninin gazete ilanını görmesiyle başladığını belirterek, "6 buçuk yıllık serüvenim gazetede ilanı görerek başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi fizik mühendisliği okuyordum. İlanı gazetede gördüm ve başvurdum. Yazılı ve sözlü mülakatlar oldu. Bu mülakatlardan sonra binlerce kişinin arasından seçildik. 6 buçuk yıllık eğitim aldıktan sonra çalışma hayatımıza başladık. Şuanda stajdayız.



Ben Türkiye'de özellikle mühendis olmak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bu eğitimi almak inanılmazdı. Ülkemiz için açılacak santraldeki insanların başını çekmek de keza öyle" dedi.



Memiş, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nde (MEPhI) Nükleer Mühendislik eğitimi almak için yazılı sınav ve mülakatta binlerce kişiyi geçtikten sonra bir sene hazırlık, dört yıl mühendislik eğitimi, bir buçuk sene yüksek lisans, bir ile üç yıl arasında da uzmanlık eğitiminden geçmiş olacaklarını hatırlattı.



Stajdan sonra Mersin Akkuyu NGS'de görev alacaklarını kaydeden Memiş, "Burada şuan 5 kişiyiz. Ama arkadaşlarımız devamlı dönüşümlü olarak gelecek buraya. İlk başta biraz uyum sıkıntımız oldu ama çabuk geçti. Buradaki öğretmenlerimiz bize karşı çok anlayışlı davrandı. Rus eğitim sisteminde okuyup bir şey öğrenmemek gibi bir şansınız yok. Rus eğitim sistemi zor bir eğitim sistemi. Yol biraz zorlu bir yol, ama başardık" diyerek sevincini paylaştı.





Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı var

Nükleer enerjinin öncelikle temiz bir enerji olduğunu ve ülkemizin de buna ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Memiş, "Nükleer tesisler, ülkemizde ilerde enerji gereksinimini karşılayacak. Ama bunu sadece enerji gereksinimi olarak da düşünmeyelim. Ülkemizin yan sanayisi de gelişecek ve binlerce kişiye istihdam alanı sağlanacak" diye konuştu.



"Türkiye'ye nükleer enerji anlamında fayda sağlayabilmek adına bu bölümü tercih ettim. Alanımda ülkemizdeki öncüler arasında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."



Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki nükleer işbirliği kapsamında Akkuyu NGS için personel yetiştirme hedefiyle halen 140 Türk öğrencinin Rusya yüksek öğretim kurumlarında eğitimlerine devam ettiği, projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde inşaat bölgesinde yaşayan halk ile şeffaf diyaloga büyük önem verildiği vurgulandı.