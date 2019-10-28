Rusya'ya verilen sürenin dolmasına saatler kala Rusya'dan askeri bir heyetin Ankara'ya geleceği açıklandı
Güvenlik kaynakları, geniş bir Rus askeri heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Rusya'ya tanınan sürenin sona ermesine saatler kala gelişmeleri A Haber canlı yayınında paylaştı.
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