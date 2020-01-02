Saadet Partisi, PKK’nın siyasi kanadı HDP, ve CHP'yle birlikte Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' oyu vereceğini açıkladı!
Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları konusunda anlaşma imzaladığımız Libya yönetiminin çağrısı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanması için meclis gündemine getirilen tezkere bugün oylanıyor. PKK’nın siyasi kanadı HDP ve Türkiye’nin çıkarı için atılan her adımın önüne set çekmeyi bir siyasi anlayış haline getiren CHP’ye iki destek daha geldi. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.
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