Web TV Türkiye Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nden ekonomi gündemi

Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nden ekonomi gündemi

29.11.2019 | 10:09

Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi, iş dünyasının önde gelen isimleri ve dört bakanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dört bakanın katılımıyla, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan zirve, yarın, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapacağı zirveye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, Türkiye 2023 Zirvesi açılışı öncesi; zirveyi ve Türkiye'nin ekonomi gündemini değerlendirdi.

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