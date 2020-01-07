Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kule ile telsiz konuşması
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sabah 164 yolcu taşıyan uçak inişten kısa bir süre sonra pistten çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken Sabiha Gökçen Havalimanı saat 20:00'a kadar uçuşlara kapatıldı. İstanbul'a gelen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
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