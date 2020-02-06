Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı: 3 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamada yaralı sayısı 179 olarak duyurulmuştu. Vali Yerlikaya, 183 kazazede arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu söyledi. 4 kişinin durumu için ise "orta ağır" ifadesi kullanıldı. Vali Yerlikaya yaralı yakınlarının 184 numaralı acil hattı arayarak bilgi alabileceklerini de söyledi.