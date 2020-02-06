Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası: "Basit bir insan hatası" | Video

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava yollarına ait yolcu uçağı inişe geçtiği sırada piste teker koymasının ardından pist dışına çıkarak kaza kırıma uğradı. Kazanın sebebi araştırılmaya devam ederken, Atv'de yayınlanan Nihan Günay'ın sunduğu Kahvaltı Haberleri programına konuk olan Mühendis Pilot Ahmet İzgi, kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mühendis Pilot Ahmet İzgi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası için "Basit bir insan hatası olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.