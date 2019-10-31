Web TV Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar!

31.10.2019 | 15:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, A Haber ekibinden Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık alanındaki son gelişmeler ve sınır ötesinde gerçekleşen sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Öte yandan Fahrettin Koca, Genom Projesi neleri kapsıyor? 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın sonuçları neler? Tel Abyad Devlet Hastanesi Projesi'nde son durum ne? sorularını yanıtladı. Türkiye'de Genom Projesi'nin detaylarını açıklayan Bakan Fahrettin Koca, "Genom Projesi ile kanserde tedavi seçenekleri geliştirilecek” dedi ve "Türkiye’de akıllı hastane dönemi öne çıkacak" şeklinde konuştu. Sınır hattındaki sağlık hizmetleri hakkında ise Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalıştı. Gerekli durumlarda bölge hastanelere sevkler yapıldı. Harekat bölgesine mobil hastanelerimizi gönderdik" dedi. Tel Abyad Devlet Hastanesi Projesi hakkında konuşan Bakan Koca, “3 Ay içinde 75 yatak kapasiteli olarak faaliyete geçecek” bilgisini paylaştı.

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