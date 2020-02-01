Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:09
Yerli ve milli Gökbey helikopteri için ilk teslimat: 29 Ekim 2021 | Video 01.02.2020 | 13:27
00:49
01:13
Bakan Koca: 42 yolcuda hastalık tespit edilmedi | Video 01.02.2020 | 12:44
15:39
04:24
Vuhan'daki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 01.02.2020 | 12:00
02:08
06:22
Korona virüse karşı hangi tedbirler alınabilir? Nasıl korunmalıyız? | Video 01.02.2020 | 10:42
03:33
03:59
Çin'den Koronavirüs tahliyesi! 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi' | Video 01.02.2020 | 10:30
05:47
06:44
Afrika'yı en çok ziyaret eden lider Başkan Erdoğan | Video 31.01.2020 | 19:20
02:17
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı | Video 31.01.2020 | 17:37
05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye | Video 31.01.2020 | 17:08
05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye! 31.01.2020 | 16:55
00:20
İstanbul Şişli'de işçilerden Ekrem İmamoğlu'na protesto | Video 31.01.2020 | 15:55
04:05
Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video 31.01.2020 | 15:48
06:10
01:43
48:29
09:32
"Bunun altında tüm dünya kalır" 31.01.2020 | 12:01