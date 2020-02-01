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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
01.02.2020 | 12:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

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