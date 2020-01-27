Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastanelerimiz depremde zarar görmedi. Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var" dedi.