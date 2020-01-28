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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (28 Ocak 2020 Salı)

28.01.2020 | 12:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı.

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