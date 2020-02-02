Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs açıklaması "Ülkemizde hastalık görülmemiştir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti olarak çok önce harekete geçen ve tedbirlerini alan ülkelerden biriyiz dedi ve ekledi. Şu ana kadar Çin'de 14 bin vaka görülmüştür. Ülkemizde hastalık görülmemiştir" dedi.
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