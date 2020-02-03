Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korana virüsü ile ilgili bilim kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında “ Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek aldığımız kararı kamuoyuyla da paylaşmış oluruz” dedi.