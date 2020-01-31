Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastalığa karşı alınan tedbirlerle ilgili sınırlarımız içerisindeki son durumu ve Çin'den getirilecek olan vatandaşlarımıza ilişkin son dakika bilgilerini aktaran Koca "Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı şüpheli yolcuya ranstlanmadı. Hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Bu vatandaşlarımızda coronavirüs hastalık belirtisi yok. Ona rağmen döndükten sonra 14 gün ekiplerimiz dahil gözlem altında tutulacaklar" dedi.
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