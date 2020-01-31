Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması "Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek "Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastalığa karşı alınan tedbirlerle ilgili sınırlarımız içerisindeki son durumu ve Çin'den getirilecek olan vatandaşlarımıza ilişkin bilgi veren Koca "Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı şüpheli yolcuya ranstlanmadı. Hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Bu vatandaşlarımızda coronavirüs hastalık belirtisi yok. Ona rağmen döndükten sonra 14 gün ekiplerimiz dahil gözlem altında tutulacaklar" dedi.