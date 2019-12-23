Sağlık Bakanlığından "Yapay Zeka Enstitüsü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması ve yüksek teknolojinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde "Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü" kurulduğunu bildirdi.