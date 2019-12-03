Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş
Dengelenme sürecinde tarihi başarı yakalayan Türkiye ekonomisi yeniden yükselişe geçti. Üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 ile büyüme patikasına dönüldü. İç talep canlandı, sanayide çarklar hızlandı. Yatırımlarda düşüş yavaşladı. Son çeyrekte beklenti en az yüzde 5 büyüme. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
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