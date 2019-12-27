Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeri otomobil tanıtım töreninde konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil tanıtım gününde açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Elektrikli bir araç, yeni dünyanın trendlerini yakalamış bir araç" dedi.
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