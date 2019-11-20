Sanayinin tuzu 'Bor'

Türkiye yüzde 73 bor rezerv ile dünya lideri. Bor madeni birçok sektörde kullanılıyor. Tarım, inşaat, tekstil, temizlik ürünleri ve daha niceleri… A Haber ekibinden Mahmut Keşan ve kameraman Özden Kul bor madeni ocağına gitti. Borun çıkarılışından işlenişine her aşamayı yerinde gözlemledi. İşte detaylar...