Sanayinin tuzu 'Bor'
Türkiye yüzde 73 bor rezerv ile dünya lideri. Bor madeni birçok sektörde kullanılıyor. Tarım, inşaat, tekstil, temizlik ürünleri ve daha niceleri… A Haber ekibinden Mahmut Keşan ve kameraman Özden Kul bor madeni ocağına gitti. Borun çıkarılışından işlenişine her aşamayı yerinde gözlemledi. İşte detaylar...
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