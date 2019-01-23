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Şanlıurfa’da Deaş’lı ve PKK’lı 2 terörist tutuklandı

Şanlıurfa'da biri şeriatçı olarak faaliyet gösteren DEAŞ’lı, diğeri ise 2014 yılında PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunan 2 terörist tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi bir terörist ile merkezde faaliyet gösteren 'Şeriatçı' olarak DEAŞ adına faaliyetlerde bulunan Suriyeli bir terörist yakalandı. Yakalanan PKK'lı teröristin, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alana katılım yaptığı ve faaliyetlerde bulunulduğu bildirildi.
Her iki terörist sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Şanlıurfa’da Deaş’lı ve PKK’lı 2 terörist tutuklandı
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