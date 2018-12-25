Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yaklandı

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin başarı operasyonu sayesinde yakalanan kadın terörist hedefinde Türk askerinin olduğunu itiraf etti. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de yakalanan Suriye uyruklu canlı bombanın ifadesinde, terör örgütünün ailesini rehin aldığını ve öldürmekle tehdit ettiğini, uyuşturucu verildiğini, döverek darp ederek eylem yapmaya zorladığını Türkiye'nin Münbiç'e girmesini istemediği için sansasyonel eylemler yapacaklarını itiraf etti. Öte yandan kadın teröristin üzerinde FETÖ'cülerin üzerinden çıkan F seri 1 dolar çıktığı belirtildi.