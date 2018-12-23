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Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda, "Allahuekber Şehitlerini Anma" programı gerçekleştirildi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve kurum müdürlerinin yanı sıra ülkelerinin bayraklarını taşıyan Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izciler de katıldı.

Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla meydanı doldurmasının ardından program başladı. Mehteran takımının gösteri yapacağı, öğrencilerin şiirler okuyacağı etkinlikte, bir asker sancağı göndere çektikten sonra bir caminin minaresine çıkarak ezan okuyacak.

Protokol konuşmalarıyla devam edecek program, katılımcıların aynı ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da olduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaretiyle son bulacak. Etkinliğe katılan komando ve izciler, söz konusu şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak.

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Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı
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